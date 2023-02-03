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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:43

В Татарстане растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Рост отмечают в Роспотребнадзоре республики
Рината СТРЕБКОВА
По республике циркулируют в основном вирусы гриппа, их доля составляет 91,2%.

По республике циркулируют в основном вирусы гриппа, их доля составляет 91,2%.

Фото: Мэрия Казани

Роспотребнадзор Татарстана сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории республики. По данным ведомства, чаще других болеют школьники и взрослые. По республике циркулируют в основном вирусы гриппа, их доля составляет 91,2%.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что вакцинация от гриппа уже завершилась. Прививку сделали более 1,8 миллиона человек. Это чуть менее 50% от всего населения Татарстана.

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