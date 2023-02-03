Минниханов поручил расширить парк туристических автобусов в Татарстане

В 2022 году туристическая отрасль столкнулась с нехваткой транспортных средств. Фото: tatarstan.ru

В Татарстане необходимо обновить и расширить парк туристических автобусов. Так, в 2022 году туристическая отрасль столкнулась с нехваткой данных транспортных средств, сообщил глава республики Рустам Минниханов на коллегии регионального Минтранса.

В связи с этим он поручил ведомству, а также Минфину Татарстана, подготовить предложения по решению данной проблемы.

Напомним, закрытие границ для россиян некоторыми странами привело к росту внутреннего туризма. Выиграл от этого и Татарстан. Турпоток в республику в 2022 году по сравнению с 2021-м вырос на 12%.

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