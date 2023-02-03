Умерла Юлдуз Нигматуллина, заслуженный деятель науки Татарстана и России, профессор КФУ

Ее идеи и труды востребованы не только в России, но и за рубежом. Фото: пресс-служба КФУ

В четверг, 2 февраля, на 94-ом году жизни скончалась Юлдуз Нигматуллина, литературовед, филолог, заслуженный деятель науки Татарстана и России, профессор КФУ.

Юлдуз Нигматуллина создала первое отечественное направление по системно-комплексному изучению литературы. Она также разработала теорию и методологию способов прогнозирования основных закономерностей развития литературы и искусств, создав собственное научное направление.

Ее идеи и труды востребованы не только в России, но и за рубежом, сообщает пресс-служба КФУ.

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