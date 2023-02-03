В Татарстане запустят мобильное приложение для проверки родинок и пигментных пятен

Приложение заработает у татарстанцев с 4 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 4 февраля татарстанцы смогут проверять свои родинки или пигментные пятна в мобильном приложении «Про родинки». При появлении подозрений у пользователей будет возможность с помощью сервиса записаться на прием к онкодерматологу. О разработке на пресс-конференции рассказал главный внештатный онколог Минздрава Татарстана Эдуард Нагуманов.

По его словам, у жителей республики чаще всего обнаруживают именно рак кожи – свыше 14%. Мобильное приложение может поспособствовать выявлению заболевания на ранних стадиях.

Установить его можно через Google Play или App Store. Для проверки нужно будет, следуя инструкции, сфотографировать родинку или пигментное пятно и загрузить снимок в «облако». Сначала фотографию оценит искусственный интеллект. Если он заподозрит злокачественное новообразование, то фото проверят два онкодерматолога. В случае подтверждения подозрений нужно будет записаться на прием к врачу.

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