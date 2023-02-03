В Татарстане износ автобусов, которые используются более пяти лет, составляет около 70%

Республика подаст заявку на обновление общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане насчитывается порядка 2,1 тысячи единиц общественного транспорта, обслуживающих 801 регулярный маршрут. При этом более четверти пассажирских автобусов в Татарстане используются свыше десяти лет.

Износ автобусов, которые используются пять или более лет, составляет около 70%, а износ при 10 лет использования – 26%. Такие данные на итоговой коллегии Минтранса республики привел глава ведомства Фарит Ханифов. В итоге он заявил, что Татарстан подаст заявку на обновление общественного транспорта.

Напомним, ранее Фарит Ханифов рассказал о том, как изменилась зарплата сотрудников республиканского дорожно-транспортного комплекса.

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