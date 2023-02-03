С начала 2023 года в Татарстане зарегистрирован первый случай лихорадки Денге

Данное заболевание не передается от человека к человеку. Фото: Александр ГЛУЗ

С начала года в Татарстане зарегистрирован первый случай лихорадки Денге. Данное заболевание обнаружили у туристки, которая вернулась из Шри-Ланки, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В связи с тем, что лихорадка Денге не передается от человека к человеку в Татарстане из-за этого случая не будут проводить мероприятия по ее дальнейшему выявлению.

Отметим, Денге переносится комарами Aedes aegypti. Симптомы заражения проявляются через пять-семь дней после укуса. Это высокая температура, головные и мышечные боли, кашель, покраснение кожи. В Татарстане такие случаи регистрируются ежегодно. Так, в 2022-ом был выявлен один человек с подобным заболеванием.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram