Марат Хуснуллин заявил, что Татарстан по объемам дорожного строительства занимает первое место в России

Общая протяженность дорог в Татарстане к 2028 году составит свыше 520 километров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Татарстан, не считая Москвы, лидирует в стране по объемам дорожного строительства. В республике осуществляется самый системный подход к организации строительства дорог, заявил на итоговой коллегии регионального Минтранса вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В связи с этим он поручил на основе опыта Татарстана провести обучающий семинар для остальных субъектов страны.

Вице-премьер России также поделился пятилетним планом на дорожные мероприятия в регионе. Общая протяженность дорог в Татарстане к 2028 году составит свыше 520 километров. На эти цели из федерального бюджета готовы выделить 224 миллиарда рублей.

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