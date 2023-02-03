Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 11:29

Марат Хуснуллин заявил, что Татарстан по объемам дорожного строительства занимает первое место в России

Правда, это сообщение было сделано без учета данных по Москве
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Общая протяженность дорог в Татарстане к 2028 году составит свыше 520 километров

Общая протяженность дорог в Татарстане к 2028 году составит свыше 520 километров

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Татарстан, не считая Москвы, лидирует в стране по объемам дорожного строительства. В республике осуществляется самый системный подход к организации строительства дорог, заявил на итоговой коллегии регионального Минтранса вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В связи с этим он поручил на основе опыта Татарстана провести обучающий семинар для остальных субъектов страны.

Вице-премьер России также поделился пятилетним планом на дорожные мероприятия в регионе. Общая протяженность дорог в Татарстане к 2028 году составит свыше 520 километров. На эти цели из федерального бюджета готовы выделить 224 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram