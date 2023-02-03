В Татарстане экс-директора интерната для психбольных за махинации с премиями отдали под суд

Речь идет о 1,8 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела бывшего директора ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере, сообщает прокуратура Татарстана.

- Все материалы были направлены на рассмотрение в Арский районный суд, - отметили в в надзорном ведомстве.

Как следует из уголовного дела, с 2013 по 2020 года мужчина, занимая указанную должность, начислил премии 14 своим подчиненным. На этом история про доброго начальника заканчивается. По версии следствия, после того как сотрудники получали деньги, директор заявлял, что в бухгалтерии произошла ошибка. Под этим предлогом он и забирал обратно все премии. Правда, в кассу он эти деньги не возвращал, потому, как никакой бухгалтерской ошибки на само деле не было. Директор в итоге все клал к себе в карман и тратил на себя любимого, а это, как в итоге оказалось, ни много ни мало 1,8 миллиона рублей. Когда все вскрылось, в отношении мужчины завели уголовное дело.

- Свою вину бывший директор не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в прокуратуре Татарстана.

Известно, что еще во время расследования уголовного дела на имущество мужчины наложили арест. Речь идет о движимом и недвижимом на сумму около 1,7 миллиона рублей.

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