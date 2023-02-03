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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:37

В Набережных Челнах на продление одной дороги потратят свыше 500 миллионов рублей

Деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Строительство должно быть завершено до 11 декабря 2023 года.

Строительство должно быть завершено до 11 декабря 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проспект Московский в Набережных Челнах протянется до улицы Хади Такташа. На реализацию проекта из федерального и республиканского бюджетов потратят 538 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документам, проспект Московский продлят от пересечения с улицей Нариманова, через поселок Орловка и мост. Дорога также затронет ЖК «Притяжение» и по итогу дойдет до улицы Хади Такташа.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Строительство должно быть завершено до 11 декабря 2023 года.

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