Жителя Татарстана, который зарубил топором брата, приговорили к 8,5 годам колонии

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Муслюмовском районе суд признал 35-летнего местного жителя виновным в убийстве и краже. Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Татарстана.

- Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - также отметили в надзорном ведомстве.

Так, было доказано, что в июле 2022 года в селе Муслюмово в гараже на улице Таулы осужденный по пьяни поссорился с братом. Он схватил топор и нанес им несколько ударов по голове родственника. Тот от полученных травм скончался на месте преступления.

К тому же в ходе следствия правоохранители установили, что до убийства брата – в марте того же года, фигурант уголовного дела совершил еще и кражу со взломом. Он залез в один из домов села Муслюмово и вынес оттуда газовый котел и два радиатора стоимостью 31 тысячу рублей.

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