В МФЦ Татарстана количество оказанных услуг снизилось почти на миллион

В 2022 году в офисах «Мои документы» было оказано порядка 6 миллионов услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МФЦ Татарстана отмечается спад обращений. Так, в 2022 году в офисах «Мои документы» было оказано порядка 6 миллионов услуг, когда в 2021 году этот показатель был равен 6,95 миллиона, сообщила на итоговой коллегии директор МФЦ республики Ленара Музафарова.

По ее мнению, снижение личных обращений объясняется развитием цифровизации и внедрением множества электронных сервисов в повседневную жизнь татарстанцев. Кроме того, на федеральном уровне продлили сроки действия определенных документов, а также ввели принцип оказания ряд услуг без надобности посещения.

Напомним, ранее Ленара Музафарова предложила открыть офис МФЦ в поселке Куюки Пестречинского района.

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