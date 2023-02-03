Жительница Казани жестоко зарезала родную сестру из-за наследства

Семейные посиделки со спиртным завершились кровавой поножовщиной. Фото: Евгения ГУСЕВА

В доме на улице Олонецкой выпивали две 59-летние родные сестры, компанию им составил муж одной из них. Во время застолья между женщинами вспыхнул пьяный спор о наследстве. Конфликт разгорелся нешуточный. Одна из сестер, чей супруг участвовал в застолье, схватила нож и жестоко изрезала родственницу, а после просто пошла спать, считают силовики.

Ее муж через некоторое время обнаружил, что своячница от полученных ран скончалась. После этого он с супругой вызвали на место происшествия «скорую», вместе с которой приехали и правоохранители. Женщину, зарезавшую сестру из-за спора за наследства, тут же задержали сотрудники Росгвардии.

- Она уже дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - сообщает следственный комитет Татарстана.

Там также отметили, что в настоящее время сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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