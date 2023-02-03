Директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова предложила открыть офис «Мои документы» в поселке Куюки

Чтобы оформить документы, местному населению приходится ехать либо в Казань, либо в Пестрецы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Пестречинского района Татарстана не раз жаловались на нехватку офиса «Мои документы» в поселке Куюки. Директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова предложила открыть там отделение центра.

По ее словам, чтобы оформить документы, местному населению приходится ехать либо в Казань, либо в Пестрецы. У семей с детьми зачастую нет такой возможности. Кроме того, в Куюках проживают 52 тысячи человек, что сравнимо со средним городом Татарстана.

Музафарова также напомнила, что летом 2022 года, при поддержке Минюста Татарстана, был организован выездной прием граждан на автобусе в поселке Куюки и в ЖК «Царево Village». Сотрудники казанских офисов «Мои документы» принимали местных жителей раз в неделю.

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