В Татарстане количество осужденных за коррупцию за год выросло на 67%

Также в Татарстане увеличилось число осужденных за хулиганство, изнасилование и дачу взятки. Фото: Даниил ОПАРИН

По итогам 2022 года в Татарстане на 67% выросло количество осужденных за совершение коррупционных преступлений. Также большое количество лиц получили приговоры за кражи, незаконный оборот наркотиков и нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщил на итоговой коллегии судов общей юрисдикции республики председатель ВС региона Ильгиз Гилазов.

По его словам, помимо всего этого есть рост числа осужденных и за хулиганство, изнасилования и дачу взятки.

В то же время отмечается сокращение количества приговоров за присвоение или растрату - на 16%, а также за незаконный оборот оружия - на 31%.

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