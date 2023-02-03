При этом за год отклонили 11 кандидатов, еще двое взяли отвод самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане свободна 101 вакансия на должность судьи. В региональной системе отмечается проблема утечки кадров, заявил председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов.

По его словам, за 2022 год в Татарстане уволились 36% сотрудников аппарата судов, в том числе помощники и секретари судебного заседания. При этом за год отклонили 11 кандидатов, еще двое взяли отвод самостоятельно.

Напомним, ранее в Татарстане открыли конкурс на вакантные должности в республиканском судейском корпусе. Заявки принимаются до 15 февраля

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