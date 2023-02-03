Жителям Марий Эл запретили держать собак и кошек на балконах и лоджиях

Владельцы кошек и собак обязаны пресекать их агрессивное поведение и предотвращать нежелательное потомство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл запретили держать собак и кошек на балконах и лоджиях. Кроме того, с 2023 года владельцы домашних питомцев должны зарегистрировать их в государственном учреждении ветеринарии. При этом без разницы выходят ли они на улицу или нет. Такая мера позволит следить за появлением очагов бешенства и здоровьем животных, заявила во время прямого эфира в Центре управления регионом сообщила председатель Комитета ветеринарии республики Валентина Вавилова.

Также, по ее словам, владельцы собак и кошек обязаны пресекать их агрессивное поведение, предотвращать нежелательное потомство. А при выгуле собак еще необходимо обязательно использовать ошейник и поводок, а для крупных особей - намордник.

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