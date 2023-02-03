В Чувашии выпустят партию мячей по заказу знаменитого тренера по художественной гимнастике Ирины Вирнер

Полиуретановые мячи более экологичные, чем резиновые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заводе имени Чапаева в Чебоксарах изготовят первую партию мячей для художественной гимнастики по заказу знаменитого тренера Ирины Вирнер.

Они будут выпускать на базе нынешнего производства полиуретановых мячей. В итоге выйдет инвентарь более экологичный, чем если бы его сделали как обычно из резины. Кроме того, предприятие станет одним из немногих заводов в мире, на которых изготавливают именно такие профессиональные мячи, поделился в своем telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

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