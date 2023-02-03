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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:02

В Чувашии выпустят партию мячей по заказу знаменитого тренера по художественной гимнастике Ирины Вирнер

Они будут производиться на заводе имени Чапаева
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Полиуретановые мячи более экологичные, чем резиновые.

Полиуретановые мячи более экологичные, чем резиновые.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заводе имени Чапаева в Чебоксарах изготовят первую партию мячей для художественной гимнастики по заказу знаменитого тренера Ирины Вирнер.

Они будут выпускать на базе нынешнего производства полиуретановых мячей. В итоге выйдет инвентарь более экологичный, чем если бы его сделали как обычно из резины. Кроме того, предприятие станет одним из немногих заводов в мире, на которых изготавливают именно такие профессиональные мячи, поделился в своем telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

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