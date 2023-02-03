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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:03

В Чувашии весной начнет работать единый государственный перевозчик

Так, планируют объединить троллейбусные предприятия Чебоксар и Новочебоксарска
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работа по созданию государственного перевозчика ведется согласно "Дорожной карте".

Работа по созданию государственного перевозчика ведется согласно "Дорожной карте".

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Троллейбусные предприятия Чебоксар и Новочебоксарска в апреле 2023 года объединят в единый государственный перевозчик. Работа по его созданию ведется согласно "Дорожной карте", сообщает пресс-служба Минтранса республики.

В данное время завершены работы по технической и финансовой инвентаризации. После планируют приступить к передаче имущества и регистрации государственного предприятия.

Кроме того, ведется работа по созданию единого перевозочного пространства Чебоксарской агломерации. Это необходимо для того, чтобы муниципальные и межмуниципальные маршруты не дублировали друг друга.

Напомним, в Чувашии решили серьезно обновить электротранспорт. Так, уже в 2023 году планируется закупить сразу 153 новых троллейбуса.

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