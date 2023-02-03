В Татарстане проиндексировали ежемесячную денежную выплату для 300 тысяч жителей

Размер выплат зависит от категории, но индексируются они по одинаковой ставке 11,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане проиндексировали ежемесячную денежную выплату для 300 тысяч человек. Ее получателями являются более 50 категорий граждан. Это инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы. Размер выплат зависит от категории, но индексируются они по одинаковой ставке 11,9%, сообщила председатель Комитета Госсовета республики по социальной политике Светлана Захарова.

Она отметила, что индексация особенно важна для материнского капитала. Благодаря данным средствам многие семьи оплачивают услуги частных детских садов или получают пособие на детей. Увеличение размера пенсии также станет существенной поддержкой для пенсионеров в связи с повышением тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в Казани парам, прожившим 70 лет в браке, выплатят по 25 тысяч рублей. Эти деньги получат супруги, отметившие золотую и бриллиантовую свадьбу.

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