Решение о кольцевой развязки рассматривается как рабочая концепция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах у остановки "Пединститут" может появиться кольцевая развязка. В часы пик это место считается одним из самых перегруженных, пояснил в ходе прямого эфира мэр города Наиль Магдеев. В связи с этим, по его словам, и было предложено сделать кольцевое движение по улице Низаметдинова, а также проспекту Набережночелнинский. При этом там необходимо будет убрать светофор.

Кроме того, на данном участке планируют построить двойной подземный переход. Такое решение позволит улучшить безопасность дорожного движения и избавиться от пробок.

Отметим, в данное время данный вариант трансформации дорожной сети Набережных Челнов рассматривается как рабочая концепция. Для принятия окончательного решения городским властям еще нужно провести все необходимые расчеты.

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