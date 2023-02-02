За два года в Казани отремонтируют 12 школьных столовых

После ремонта столовые начнут работать в формате школьного ресторана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение ближайших двух лет на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани отремонтируют школьные столовые сразу в 12 учебных заведениях. Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Так, в этом году ремонт проведут в столовых в школах №1, 10, 17, 68, 129 и в гимназии №28. В столовых обновят сети электро- и водоснабжения, канализации и системы вентиляции, проведут отделочные работы. Кроме того, в столовые завезут новую посуду, оборудование и мебель. После ремонта столовые начнут работать в формате школьного ресторана.

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