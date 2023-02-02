Пенсионерка из Казани отдала за "спасение внучки" 120 тысяч рублей

Пока найти злоумышленников не удалось. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жители Казани продолжают попадаться на уловки мошенников. На сей раз пострадала 81-летняя женщина. Она рассказала, что лишилась 120 тысяч рублей, пытаясь спасти внучку, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Как выяснилось, 31 января на мобильный телефон пенсионерке поступил звонок от неизвестного абонента. Мужчина назвался полицейским и сообщил женщине, что ее внучка попала в беду, а именно стала виновницей ДТП.

Затем трубку взяла внучка и попросила у пенсионерки 900 тысяч рублей для решения вопроса, но женщина сказала, что у нее есть только 120 тысяч, но она готова их отдать. В назначенное время приехал курьер и забрал деньги.

Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется поиск злоумышленников.

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