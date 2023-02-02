Депутат Госдумы РФ Альфия Когогина пообещала создать в Набережных Челнах библиотеку нового формата

На деньги гранта проведут ремонт, обновят компьютеры, а также, что немаловажно, увеличат книжный фонд Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережных Челнах появится модельная библиотека. Об этом рассказала Депутат Госдумы РФ Альфия Когогина. Новый объект появится на базе Центральной детской библиотеки. Реновация обойдется в 10 миллионов рублей.

По словам Алфии Когогиной, коллектив библиотеки выиграл грант из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей. На эти деньги проведут ремонт, обновят компьютеры, а также, что немаловажно, увеличат книжный фонд.

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