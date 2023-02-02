В Чувашии в 2023 году появятся 153 новых троллейбуса

В настоящее время на дорогах Чебоксар можно встретить как новые, так и старые троллейбусы. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чувашии решили серьезно обновить электротранспорт. Так, уже в 2023 году планируется закупить сразу 153 новых троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

На средства республиканского бюджета планируется закупить 21 троллейбус. Еще 40 "рогатых" поступят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Кроме того, ведется работа по привлечению займа у АО "ДОМ.РФ" для закупки еще 40 троллейбусов.

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