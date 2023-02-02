Спортсмен из Казани Никита Шлейхер выиграл золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду в Пензе

Для Никиты Шлейхера это уже вторая медаль на турнире. До этого он выиграл бронзовую медаль соревнований. Фото: Мэрия Казани

Спортсмен из Казани Никита Шлейхер завоевал золото Кубка России по прыжкам в воду, который проходит в Пензе. Татарстанец выступил в синхронных прыжках с трамплина вместе с серебряным призером Олимпийских игр Евгением Кузнецовым.

Равных дуэту Шлейхер-Кузнецов не было. В сумме они набрали 435,72 балла. Ближайших преследователей они опередили на 36,21 очка.

Отметим, что для Никиты Шлейхера это уже вторая медаль на турнире. До этого он выиграл бронзовую медаль соревнований.

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