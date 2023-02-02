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НовостиСпорт2 февраля 2023 15:25

Спортсмен из Казани Никита Шлейхер выиграл золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду в Пензе

Он первенствовал в синхронных прыжках с трамплина
Рината СТРЕБКОВА
Для Никиты Шлейхера это уже вторая медаль на турнире. До этого он выиграл бронзовую медаль соревнований.

Для Никиты Шлейхера это уже вторая медаль на турнире. До этого он выиграл бронзовую медаль соревнований.

Фото: Мэрия Казани

Спортсмен из Казани Никита Шлейхер завоевал золото Кубка России по прыжкам в воду, который проходит в Пензе. Татарстанец выступил в синхронных прыжках с трамплина вместе с серебряным призером Олимпийских игр Евгением Кузнецовым.

Равных дуэту Шлейхер-Кузнецов не было. В сумме они набрали 435,72 балла. Ближайших преследователей они опередили на 36,21 очка.

Отметим, что для Никиты Шлейхера это уже вторая медаль на турнире. До этого он выиграл бронзовую медаль соревнований.

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