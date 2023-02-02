В Татарстане появится еще 36 зарядных станций для электромобилей

В Татарстане зарегистрировано 304 электромобиля. Фото: Василий Вахрин

В Татарстане планируют увеличить количество зарядных станций. Уже в 2023 году появится сразу 36 объектов. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

В настоящее время на территории республики действует 158 зарядных станций для электромобилей. К 2024 году их число увеличится до 194. При этом, на данный момент, по данным пресс-службы Минпромторга Татарстана, в республике зарегистрировано 304 электромобиля.

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