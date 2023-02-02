В Марий Эл многодетную мать приговорили к 1,6 годам принудительных работ за убийство новорожденного ребенка

Суд изменил приговор на более мягкий. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Многодетную мать из Марий Эл приговорили к принудительным работам за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, ЧП произошло в конце октября 2022 года. В этот день 43-летняя женщина родила ребенка в собственной квартире, а следом задушила его. В результате ее признали виновной и приговорили к 1,6 годам лишения свободы. Однако, учитывая собранные данные о женщине, суд изменил меру пресечения на принудительные работы.

Отметим, что 43-летнюю женщину и ее мужа в январе 2023 года лишили родительских прав на четверых детей.

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