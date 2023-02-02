В Казани за изнасилование 14-летней школьницы арестовали студентов-иностранцев

Задержанные на время следствия будут помещены в камеру СИЗО. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиция столицы Татарстана задержала трех студентов Казанского государственного медицинского университета – все они иностранцы. Один подданный Алжира, а двое других – Египта. Молодых людей обвиняют в групповом изнасиловании 14-летней школьницы. В отношении их уже возбудили уголовное дело и отправили под арест на время следствия, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По его данным, вечером 31 января в съемную квартиру в одном из домов на улице Мухамедьярова к студентам-иностранцам зашла знакомая 14-летняя девочка, по словам которой, молодые люди ее не выпустили обратно и изнасиловали.

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