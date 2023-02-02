В Елабуге планируют открыть первую платную стоянку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Елабуги пожаловались на закрытие парковки у торгового центра на проспекте Нефтяников - проезд туда был перекрыт бетонными блоками. Власти города, в свою очередь, объяснили это необходимостью очистки территории от снега.

После проведения запланированных работ блоки убрали, но спецтехника осталась. Как выяснилось, местные власти разыграли муниципальную землю на торгах и отдали парковку в аренду. Теперь там планируют открыть первую платную стоянку, где час пользования обойдется в 30 рублей, сообщает "Бизнес Онлайн".

По словам жителей Елабуги, они вряд ли станут пользоваться данной услугой, поэтому это может привести к тому, что машины будут ставить в близлежащих дворах, а там и так для этого мало места.

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