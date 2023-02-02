Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 13:16

В Набережных Челнах решили отказаться от автобусов малой вместимости

Новый транспорт собираются закупить за счет бюджета города
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В 2023 году на средства из бюджета Набережных Челнов закупят 20 автобусов.

В 2023 году на средства из бюджета Набережных Челнов закупят 20 автобусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах планируют отказаться от автобусов малой вместимости, но только лишь к 2024-2025 годам. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев, отвечая на вопросы жителей во время «Прямой линии».

По его словам, проблема нехватки общественного транспорта большой вместимости волнует руководство города. Поэтому в 2023 году на средства из бюджета Набережных Челнов закупят 20 автобусов. Магдеев отмечает, что это – минимум, и по возможности будет закуплено больше единиц транспорта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram