В Набережных Челнах решили отказаться от автобусов малой вместимости

В 2023 году на средства из бюджета Набережных Челнов закупят 20 автобусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Набережных Челнах планируют отказаться от автобусов малой вместимости, но только лишь к 2024-2025 годам. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев, отвечая на вопросы жителей во время «Прямой линии».
По его словам, проблема нехватки общественного транспорта большой вместимости волнует руководство города. Поэтому в 2023 году на средства из бюджета Набережных Челнов закупят 20 автобусов. Магдеев отмечает, что это – минимум, и по возможности будет закуплено больше единиц транспорта.
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