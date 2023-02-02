В Казани начался сбор заявок на участие в международном фестивале мусульманского кино

Казанский международный фестиваль мусульманского кино состоится с 5 по 9 сентября. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 1 февраля стартовал прием заявок на участие в XIX Казанском международном фестивале мусульманского кино. Состоится мероприятие с 5 по 9 сентября, сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Заявки будут приниматься до 1 июня. А к началу июля отборочная комиссия завершит свою работу. После опубликуют конкурсную программу и список участников.

Кроме того, фестиваль учредил номинацию "Национальный конкурс". От участников требуется снять полный или короткометражный документальный фильм. Разрешается использовать российские и зарубежные картины, которые отражают общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции.

Напомним, в XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино Гран-при получил иранский фильм «Тихая слава», режиссером которого выступила Нахид Хассанзаде. По ее словам, это картина про человека и его храм.

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