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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:51

В Буинском районе Татарстана по вине пьяного водителя пострадали два человека

Мужчина спровоцировал ДТП на трассе
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
47-летний нетрезвый водитель находился за рулем автомобиля "Лада Гранта". Фото: пресс-служба ГИБДД Татарстана

47-летний нетрезвый водитель находился за рулем автомобиля "Лада Гранта". Фото: пресс-служба ГИБДД Татарстана

1 февраля на 92 километре трассы Казань-Ульяновск в Буинском районе произошла авария по вине нетрезвого водителя.

В состоянии алкогольного опьянения 47-летний водитель машины «Лада Гранта» не предусмотрел безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

В результате аварии обоих водителей госпитализировали в больницу с различными травмами.

Напомним, ранее в Татарстане в результате столкновения фуры и иномарки погибли два человека.

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