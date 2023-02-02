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НовостиОбщество2 февраля 2023 13:55

В Татарстане с 15 апреля стартует пожароопасный сезон

В связи с этим составлен список населенных пунктов, лагерей и СНТ, которые находятся в зоне риска
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Принятие данного проекта постановления позволит обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

Принятие данного проекта постановления позволит обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

Фото: Иван Макеев

В Татарстане с 15 апреля установят пожароопасный сезон. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале Правительства республики.

Согласно документу, подвержены угрозе возникновения лесных пожаров 30 районов региона, ряд городов и поселков. Также в списке оказались около 75 садовых некоммерческих товариществ и 84 детских оздоровительных лагерей.

Отметим, для реализации данного законопроекта не потребуется финансирования. Основной его целью является обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

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