В Татарстане с 15 апреля стартует пожароопасный сезон

Принятие данного проекта постановления позволит обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период.
Фото: Иван Макеев
В Татарстане с 15 апреля установят пожароопасный сезон. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале Правительства республики.
Согласно документу, подвержены угрозе возникновения лесных пожаров 30 районов региона, ряд городов и поселков. Также в списке оказались около 75 садовых некоммерческих товариществ и 84 детских оздоровительных лагерей.
Отметим, для реализации данного законопроекта не потребуется финансирования. Основной его целью является обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период.
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