В Казани девушка лишилась американского джипа Hammer из-за неоплаченных штрафов. Она долгое время уклонялась от уплаты штрафов за нарушения ПДД. В результате – сумма задолженности составила 185 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД республики в ходе рейда остановили внедорожник. После чего судебные приставы арестовали машину и с помощью эвакуатора отправили на спецстоянку, сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

Сейчас у девушки есть 10 дней, чтобы погасить долг. Если она этого не сделает, то автомобиль передадут на торги.

Отметим, что в 2022 году судебные приставы Татарстана арестовали около 500 автомобилей за долги по штрафам за нарушения ПДД.

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