В Татарстане насчитывается 7,2 тысячи безработных

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы находится на историческом минимуме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на данный момент зарегистрировано 7,2 тысячи безработных. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2021 году, сообщила на онлайн-конференции министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По ее словам, в данное время в республике открыты 43 тысячи вакансий. А уровень регистрируемой безработицы находится на историческом минимуме и составляет 0,37% от общей численности рабочей силы.

Отметим, в 2022 году рынку пришлось столкнуться с серьезными вызовами. Перестраивались логистические цепочки, а работодатели искали новые рынки и новых поставщиков.

Напомним, в 2022 году в городские центры занятости за помощью в трудоустройстве обратилось 17 680 человек, что на 8,7 тысяч меньше, чем в 2021 году. Отмечается, что чаще всего за поиском работы обращались именно женщины, а не мужчины.

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