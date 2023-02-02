В поселках и селах Татарстана выросла популярность мессенджеров

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В январе жители небольших населенных пунктов республики звонили через мессенджеры в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик селян в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 2,5 раза. Обезличенными данными поделились эксперты МегаФона.

Вне городов абоненты по-прежнему больше времени проводят в WhatsApp — 51% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — Telegram. Для аудио- и видеозвонков WhatsApp выбирают в 20 раз чаще, чем Telegram.

При этом число традиционных голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года, незначительно снизилась их длительность. Ежедневно в сети оператора в малых поселениях проговаривают порядка 10 млн минут. Свыше 55% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны татарстанцы чаще всего звонят собеседникам из Белоруссии, Турции и Узбекистана.

- Учитывая предпочтения наших клиентов, мы повышаем качество связи на территории республики и внедряем уникальные технические решения. В частности, этой зимой запустили базовую станцию в селе Старая Киреметь и расширили покрытие в поселке Уруссу. Теперь жителям комфортнее общаться с близкими, пользоваться онлайн-сервисами, а при необходимости оперативно связываться с экстренными службами, — рассказал технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.