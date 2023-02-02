На улице Баумана в Казани отремонтируют три объекта культурного наследия

Всего в ходе реконструкции улицы Баумана в прошлом году заменили более 2,7 тысяч квадратных метров брусчатки. Фото: Рамиль ГАЛИ

В 2023 году на улице Баумана в Казани отремонтируют объекты культурного наследия, а именно дом Маркова, дом Григорьева и здание гостиницы «Коммерческие номера». Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Также, по его словам, в ходе реконструкции главной пешеходной улицы города в прошлом году высадили свыше 3,7 тысячи кустарников, заменили более 2,7 тысяч квадратных метров брусчатки, отремонтировали 72 фонаря. Вместе с тем на Баумана установили еще 20 скамеек, 9 сферических вазонов и 40 урн.

Кроме того, к 255-летию того, как Екатерина II подарила свой экипаж городу, представители бизнес-сообщества за свой счет обновили бронзовую копию кареты.

Отметим, что в последний раз масштабное благоустройство улицы Баумана проводилось к Тысячелетию Казани. Позже небольшое обновление было проведено в 2018 году, перед Чемпионатом мира по футболу.

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