В Казани снесут еще около 40 киосков, в том числе точки по продаже воды

Собственники могут добровольно демонтировать киоски со 2 по 6 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани к 21-ому незаконному объекту, подлежащему демонтажу, добавились еще 39 киосков, в том числе точки по продаже воды. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов Исполкома города.

Так, снесению подлежат самовольно, незаконно установленные торговые объекты по улицам: Короленко, Амирхана, Адоратского, Мамадышский тракт, проспект Победы, Дементьева, Челюскина, Декабристов, Центрально-Мариупольская и Маршала Чуйкова.

В перечень также вошли киоски по продаже воды по улицам: Горсоветская, Лушникова, Гривская, Чкалова, Широкая, Зорге, Качалова, Кул Гали, проспект Победы, Дорожная, Тулпар, Кариева, Интернациональной, Искра, Четаева, Чистопольская, Маршала Чуйкова, Маршальская, Беломорская, Симонова, Чапаева и Лукина.

Собственники могут добровольно демонтировать киоски со 2 по 6 февраля. Принудительный же демонтаж пройдет с 7 февраля по 7 мая 2023 года.

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