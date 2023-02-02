В Татарстане появится совет по предупреждению коррупции и деловой этике

Деятельность Совета призвана содействовать выполнению национальных планов по повышению уровня этичности предпринимателей. Фото: bpk.tatar

В Татарстане при поддержке СИБУР появится Совет по развитию антикоррупционного законодательства и деловой этики. Так, компания подписала соглашение о взаимодействии с центром общественных процедур "Бизнес против коррупции".

Совет будет состоять из государственных и муниципальных органов, руководителей корпоративных служб по законодательству и деловой этике, общественных организаций, экспертов. Его участники планируют объединить усилия для разработки программ по поддержке внедрения механизмов предупреждения коррупции в государственном и частном секторе экономики, а также по внесению предложений по совершенствованию мер антикоррупционного комплекса.

Кроме того, деятельность Совета призвана содействовать выполнению национальных планов по повышению уровня этичности предпринимателей. Также они намерены продвигать идеи и принципы Антикоррупционной хартии российского бизнеса, сообщает пресс-служба центра "Бизнес против коррупции".

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