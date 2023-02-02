«Транснефть – Прикамье» в 2022 году закупило 56 единиц автомобильной и специальной техники

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В рамках программы обновления автопарка компания в 2022 году закупило 56 единиц транспортных средств, предназначенных для обслуживания линейной части магистральных трубопроводов и других производственных объектов.

В числе новой техники – погрузчики вилочные и фронтальные, автобусы вахтовые и пассажирские, тягачи седельные, автогидроподъемник, автомобили повышенной проходимости, автотопливозаправщики, полуприцепы-тяжеловозы и бульдозеры.

В производственный участок комплектацией оборудования Ромашкинского районного нефтепроводного управления (РНУ) приобретен кран на гусеничном ходу современной модификации с высокой грузоподъёмностью, улучшенными конструкционными и эксплуатационными характеристиками. Спецтехника обеспечит оперативную и безопасную разгрузку поставляемых на производство материалов и оборудования.

Поступившие в филиалы предприятия вилочные погрузчики повышенной производительности отвечают за бесперебойную разгрузку, а также мобильное перемещение и укладку в штабеля сортиментных грузов.

Цех технологического транспорта Казанского районного РНУ получил седельные тягачи, способные с высокой маневренностью транспортировать грузы различного типа.

Кроме того, закуплены автобусы, легковые и грузопассажирские автомобили, оснащенные автономной системой облегчения пуска двигателя при низких температурах воздуха и улучшенным отоплением салона. Два автобуса, пополнившие автомобильный парк Ромашкинского и Альметьевского РНУ, оснащены газобаллонным оборудованием на метане - альтернативном топливе с высокой экологичностью.

Использование современных технологий при производстве транспортных средств позволяет дополнительно оптимизировать расходы на эксплуатацию и обслуживание техники. Большинство видов транспортных средств имеет повышенную проходимость для работы в труднодоступных районах в условиях бездорожья.

Вся техника отечественного производства с высокими эксплуатационными характеристиками и пониженным расходом моторного топлива. Транспорт оснащен модулями ГЛОНАСС и тахографами, позволяющими контролировать расход топлива и маршрут движения, режим труда и отдыха водителей.

Обновление автопарка предприятия является важным условием обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Прикамье».

Для справки, в настоящее время предприятие использует более 2300 единиц авто- и спецтехники. Доля техники отечественного производства составляет почти 90%. Обновление парка автомобильной и специальной техники – важная часть реализации программ импортозамещения, энергосбережения и повышения энергоэффективности, позволяющие значительно снизить операционные затраты предприятия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.