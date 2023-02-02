В Нижнекамске база "Алмаш" после реконструкции станет многофункциональной площадкой

В период проведения работ "Алмаш" будет функционировать в обычном режиме. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске учебно-тренировочная база "Алмаш" после реконструкции станет многофункциональной площадкой. Там планируют возвести еще два новых корпуса, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам мэра Нижникамска Рамиля Муллина, основная задача состоит в создании условий для занятия спортом и проведения мероприятий. Так, существующие здания будут использоваться в качестве коворкинг-зоны, учебного класса, столовой, площадки для семейного отдыха. Также на территории появятся спортивные сооружения, футбольное поле и беговая дорожка.

Обновления базы в итоге обойдется примерно в 1,4 миллиарда рублей. Часть средств будет выделена из бюджета Татарстана, а часть добавит компания СИБУР. После подготовки необходимой документации начнут работы по самой реконструкции.

Отметим, общая площадь базы составляет 30 тысяч квадратных метров. На территории имеется освещенная лыжная трасса. Кстати, в период проведения запланированных работ "Алмаш" будет работать в обычном режиме.

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