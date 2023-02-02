В Казани парам, прожившим 70 лет в браке, выплатят по 25 тысяч рублей

Чтобы получить денежную выплату, оба супруга должны быть гражданами России и проживать в Казани. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году казанским парам, отметившим золотую, бриллиантовую и коронные свадьбы выплатят от 6 до 25 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Исполкома города.

Семьи, прожившие 50 лет в браке, получат 6 тысяч рублей, 60 лет – 10 тысяч рублей, а 70 лет – 25 тысяч рублей. При этом оба супруга должны быть гражданами России и проживать в Казани. Брак тоже должен быть зарегистрирован в столице Татарстана. Заявления на выдаачу выплаты принимаются в любом городском управлении ЗАГСа.

Отметим, что в прошлом году в Казани золотой юбилей супружеской жизни отметили 987 пар, бриллиантовый – 148 пар, а коронный – пять казанских семей-долгожителей.

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