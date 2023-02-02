Власти Казани дали отсрочку платежей за установку и эксплуатацию билбордов

Управлению наружной рекламы и информации поручили не начислять пени должникам по оплате за первый квартал 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Казани предоставят владельцам рекламных конструкций отсрочку платежа за первый квартал 2023 года. Это касается установки и эксплуатации билбордов. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, такая мера поддержки лиц малого и среднего бизнеса была принята в связи со сложной экономической ситуации в России. Теперь выплаты будут поступать по новому графику. Так, до 31 декабря 2022 года составит 50%, до 30 января - 30%, до 27 февраля - 20%.

Кроме того, городскому управлению наружной рекламы и информации поручили не начислять пени должникам по оплате за первый квартал 2022 года при условии соблюдения установленных сроков оплаты.

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