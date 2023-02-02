В февральские праздники из Казани в Москву и Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда

Дополнительные рейсы также запустят из Чебоксар и Йошкар-Олы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В февральские праздники из Казани в Москву запустят семь дополнительных поездов. Также два поезда назначат из столицы Татарстана в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Кроме того, два дополнительных рейса свяжут столицу России с Чебоксарами, а один – с Йошкар-Олой. Поезда будут курсировать в период с 21 по 27 февраля 2023 года на наиболее популярных направлениях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram