В Набережных Челнах осудили отца, чья трехлетняя дочь выпала из окна

На суде мужчин полностью признал свою вину и раскаялся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах вынесли приговор отцу трехлетней девочки, которая выпала из окна и погибла. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Напомним, инцидент произошел 24 августа 2022 года. В этот день супруги в состоянии алкогольного опьянения легли спать, оставив без присмотра двух малолетних детей. Кроме того, они не закрыли створку окна и не убрали табуретку от подоконника.

В какой-то момент их трехлетняя дочь забралась туда и выпала из окна пятого этажа. В результате полученных травм ребенок скончался в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Супруги вину признали.

Отметим, что в отношении матери погибшего ребенка уголовное дело прекратили за примирением сторон.

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