В Чебоксарах из маршрутки №331 на ходу выпала пассажирка

Инцидент произошел около семи утра 2 февраля. Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

На Марпосадском шоссе в Чебоксарах из ехавшего маршрутного автобуса №331 выпала пассажирка. Инцидент произошел около семи утра 2 февраля, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

По предварительным данным, во время движения общественного транспорта один из пассажиров нажал на аварийный рычаг задней двери. В результате она открылась и женщина выпала из автобуса прямо на дорогу.

Пострадавшую с ушибами увезли в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее КП-Казань писала, что в Ленинском районе Чебоксар в час пик загорелся маршрутный автобус №101. От транспорта остался только каркас.

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