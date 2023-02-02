Средства на проведение мероприятий будут выделены из республиканского бюджета. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Татарстане утвердили план мероприятий по реализации Стратегии воспитания детей и молодежи на ближайшие три года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, основной целью плана является совершенствование системы воспитания, а также поддержка становления и развития высоконравственной, ответственной, творческой, компетентной личности. Мероприятия будут направлены на повышение квалификации педагогов, развитие сети консультационных центров для родителей дошкольников.

Кроме того, организуют лекции по основам возрастной психологии и разработке методичек по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, ежегодный форум приемных семей и детские фестивали. Также в планах провести традиционные народные праздники - Масленицы, Навруза, Сабантуя и Каравона.

Отметим, средства на проведение мероприятий будут выделены из республиканского бюджета.

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