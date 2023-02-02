Рустам Минниханов поблагодарил участника Сталинградской битвы из Татарстана

Слова благодарности были адресованы ветерану Великой отечественной войны Александру Рубеновичу Шахназарову. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 2 февраля, отмечается памятная дата. Ровно 80 лет назад Советская Армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.

В настоящее время в республике остался в живых лишь один участник тех великих событий – Александр Рубенович Шахназаров. Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил ветерана в своем telegram-канале.

- Спасибо Вам, Александр Рубенович, и низкий Вам поклон, - выразил слова благодарности Рустам Минниханов.

Глава региона также обратил внимание на то, что победа в этой битве стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны и послужила примером героизма тысячам солдат.

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