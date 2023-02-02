В Казани на проект реставрации Закабанной мечети направят 17,4 миллиона рублей

Принять участие в тендере можно до 17 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани на улице Хади Такташа планируют отреставрировать Закабанную мечеть. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, от подрядчика требуется разработка документации для проведения реставрационных работ на данном объекте. Это проведение историко-архивного и библиографического исследования, составление проекта без изменения особенностей, составляющих предмет охраны, а также предусмотреть противопожарную защиту мечети. На эти цели выделят 17,4 миллиона рублей.

Отметим, подрядчика определят 17 февраля. А реставрационные работы на данном объекте должны завершить к 30 апреля 2024 года.

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