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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 7:01

В Менделеевском районе из горящего дома спасли пенсионерку, но она скончалась

Причина пожара устанавливается
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Женщину вытащили через окно, когда она уже была без сознания.

Женщину вытащили через окно, когда она уже была без сознания.

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 2 февраля, в 7.00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Илеть Менделеевского района на улице Заречная горит частный дом №5.

- Подразделения пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу №1, - сообщает МЧС Татарстана.

До их прибытия очевидец через окно горящего дома вытащил на улицу пенсионерку, которая уже находилась в бессознательном состоянии. Женщину передали в руки медикам прибывшей на место происшествия «скорой». К сожалению, они констатировали смерть спасенной. Сам же пожар был вскоре потушен, причины его возникновения устанавливаются.

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