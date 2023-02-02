В Менделеевском районе из горящего дома спасли пенсионерку, но она скончалась

Женщину вытащили через окно, когда она уже была без сознания. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 2 февраля, в 7.00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Илеть Менделеевского района на улице Заречная горит частный дом №5.

- Подразделения пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу №1, - сообщает МЧС Татарстана.

До их прибытия очевидец через окно горящего дома вытащил на улицу пенсионерку, которая уже находилась в бессознательном состоянии. Женщину передали в руки медикам прибывшей на место происшествия «скорой». К сожалению, они констатировали смерть спасенной. Сам же пожар был вскоре потушен, причины его возникновения устанавливаются.

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